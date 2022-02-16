Нове урядове дослідження американських вчених вперше підтвердило, що вакцинація від Covid-19 під час вагітності забезпечує реальний захист новонароджених.

– Дані, які CDC публікує сьогодні, надають реальні доводи того, що Covid- вакцинація вагітних може допомогти захистити немовлят віком до 6 місяців від госпіталізації, – повідомляє керівник відділу моніторингу результатів у немовлят CDC Дана Міні-Делман.

За її словами, 84% дітей, народжених нещепленими під час вагітності матерями, були госпіталізовані з Covid-19. Одна дитина з цієї категорії померла.

В цілому дослідження показало, що діти віком до 6 місяців, матері яких були вакциновані, на 61% рідше госпіталізуються з Covid-19. Тобто щойно вагітна жінка захоче пройти вакцинацію, ми рекомендуємо їй зробити це, зазначають медики.

Це стосується жінок на будь-якій стадії вагітності або навіть до її настання, оскільки нещодавні дослідження показали, що зараження Covid-19 під час виношування дитини може призвести до руйнівних наслідків.

Дослідники також виявили, що вакцинація була на 80% ефективною для захисту новонародженого від важкої форми Covid-19, якщо мати зробила два щеплення після 21 тижня вагітності.

В ході наукової роботи дослідники оцінили 176 немовлят віком до 6 місяців, госпіталізованих з Covid-19 в 20 дитячих лікарнях в 17 штатах у період з липня 2021 року до січня 2022 року. Їхні випадки порівнювали з 203 немовлятами, у яких не було Covid-19, але вони були госпіталізовані протягом того ж періоду.

З’ясувалося, що близько 16% дітей, госпіталізованих з приводу Covid-19, народилися від матерів, які отримали дві дози вакцини під час вагітності. Для порівняння, 32% немовлят з контрольної групи були вакциновані матерями під час виношування дитини.

Дослідники дійшли висновку, що отримані дані узгоджуються з можливістю того, що антитіла до Covid-19 можуть передаватися через плаценту і забезпечувати захист немовлят після пологів.