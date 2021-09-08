Первая экспериментальная вакцина для лечения расстройств, связанных с употреблением наркотиков, будет протестирована в США. В настоящее время препарат проходит испытания специалистами Колумбийского университета.

— У нас есть хорошие лекарства для лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов, но почти у половины людей их принимающих рецидив происходит примерно через шесть месяцев, — отмечает профессор нейробиологии Сандра Комер.

По ее словам, предлагаемая вакцина действует в течение нескольких месяцев в сочетании с любым из этих лекарств и может реально помочь гораздо большему количеству людей победить свою зависимость и потенциально защитить их от смерти от передозировки в случае рецидива.

Экспериментальная вакцина предназначена для предотвращения попадания оксикодона в мозг, где он вызывает чувство эйфории и может ухудшить центры дыхания, вызвав тем самым смерть при передозировке.

— Разработка вакцин стала огромным благом для человечества. Эта новаторская работа направлена ​​на борьбу с бедствием наркомании с надеждой на то, что она окажет большое влияние, — убежден профессор психиатрии Джеффри А. Либерман

Около 50 тыс. американцев умерли от передозировок, связанных с опиоидами, в 2019 году, и новые данные CDC показывают, что во время пандемии смертность от передозировки наркотиков выросла до рекордного уровня в 87 тыс. в 2020 году, в основном за счет фентанила и других синтетических опиоидов.