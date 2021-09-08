Перша експериментальна вакцина для лікування розладів, пов’язаних з вживанням наркотиків, буде протестована в США. В даний час препарат проходить випробування фахівцями Колумбійського університету.

– У нас є хороші ліки для лікування розладу, пов’язаного з вживанням опіоїдів, але майже у половини людей, що їх приймають, рецидив відбувається приблизно через шість місяців, – зазначає професор нейробіології Сандра Комер.

За її словами, запропонована вакцина діє протягом декількох місяців у поєднанні з будь-яким з цих ліків і може реально допомогти набагато більшій кількості людей перемогти свою залежність і потенційно захистити їх від смерті від передозування в разі рецидиву.

Експериментальна вакцина призначена для запобігання потрапляння оксикодону в мозок, де він викликає почуття ейфорії і може погіршити центри дихання, викликавши тим самим смерть при передозуванні.

– Розробка вакцин стала величезним благом для людства. Ця новаторська робота спрямована на боротьбу з лихом наркоманії з надією на те, що вона матиме великий вплив, – переконаний професор психіатрії Джеффрі а. Ліберман

Близько 50 тис. американців померли від передозувань, пов’язаних з опіоїдами, в 2019 році, і нові дані CDC показують, що під час пандемії смертність від передозування наркотиків зросла до рекордного рівня в 87 тис. у 2020 році, в основному за рахунок фентанілу та інших синтетичних опіоїдів.