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Здоровое пищевое поведение – о каких привычках нужно помнить

10 января 2022, 10:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
здорове харчування
Источник: Pixabay

Здоровое питание становится все более популярным среди украинцев. Граждане употребляют меньше соли, сахара и выбирают более полезные продукты питания и способы их приготовления.

Однако не только это важно. Также нужно воспитывать здоровые пищевые привычки. В Центре общественного здоровья их перечислили.

Здоровые пищевые привычки

  • сосредоточенное потребление пищи – следует сознательно употреблять продукты питания, делать это в специально отведенное время, не совмещать с просмотром сериалов, видеоигр;
  • употребление пищи только за обеденным столом, не рекомендуется делать это на рабочем месте, в транспорте;
  • нужно следить за скоростью потребления пищи; надо есть как можно медленнее, ведь организм сигнализирует о сытости с опозданием: на основной прием пищи нужно тратить 20-30 минут, на перекусы – 10-20 минут;
  • пытаться есть вместе с семьей – это поможет укрепить отношения в семье, а также будет способствовать воспитанию здоровых привычек у младшего поколения;
  • не держать дома неполезные продукты, это значительно снизит вероятность их потребления;
  • не есть, если нет чувства голода;
  • не путать эмоциональный голод с физиологическим, пытаться компенсировать первый досугом;
  • если есть желание что-то съесть, можно попытаться ограничиться небольшим кусочком, хорошо распробовав его.
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Эти принципы здорового питания помогут избежать ряда проблем со здоровьем – ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений с ЖКТ и кожей.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

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здорова їжа , Здоровое питание
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