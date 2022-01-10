Здоровое питание становится все более популярным среди украинцев. Граждане употребляют меньше соли, сахара и выбирают более полезные продукты питания и способы их приготовления.

Однако не только это важно. Также нужно воспитывать здоровые пищевые привычки. В Центре общественного здоровья их перечислили.

Здоровые пищевые привычки

сосредоточенное потребление пищи – следует сознательно употреблять продукты питания, делать это в специально отведенное время, не совмещать с просмотром сериалов, видеоигр;

употребление пищи только за обеденным столом, не рекомендуется делать это на рабочем месте, в транспорте;

нужно следить за скоростью потребления пищи; надо есть как можно медленнее, ведь организм сигнализирует о сытости с опозданием: на основной прием пищи нужно тратить 20-30 минут, на перекусы – 10-20 минут;

пытаться есть вместе с семьей – это поможет укрепить отношения в семье, а также будет способствовать воспитанию здоровых привычек у младшего поколения;

не держать дома неполезные продукты, это значительно снизит вероятность их потребления;

не есть, если нет чувства голода;

не путать эмоциональный голод с физиологическим, пытаться компенсировать первый досугом;

если есть желание что-то съесть, можно попытаться ограничиться небольшим кусочком, хорошо распробовав его.

Эти принципы здорового питания помогут избежать ряда проблем со здоровьем – ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений с ЖКТ и кожей.

Источник: Центр общественного здоровья Украины