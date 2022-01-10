Здорове харчування стає дедалі популярнішим серед українців. Громадяни споживають менше солі, цукру та обирають корисніші продукти харчування та способи їхнього приготування.

Однак не лише це важливо. Також необхідно виховувати здорові харчові звички. У Центрі громадського здоров’я перерахували їх.

Здорові харчові звички

зосереджене споживання їжі – треба свідомо вживати продукти харчування, робити це у спеціально відведений час, не поєднувати з переглядом серіалів, відеоіграми;

вживання їжі лише за обіднім столом, не рекомендовано робити це на робочому місці, у транспорті;

слід стежити за швидкістю споживання їжі; треба їсти якомога повільніше, адже організм сигналізує про ситість із запізненням: на основний прийом їжі треба витрачати 20-30 хвилин, на перекуси – 10-20 хвилин;

намагатися їсти разом з родиною – це допоможе зміцнити стосунки в сім’ї, а також сприятиме вихованню здорових звичок у молодшого покоління;

не тримати вдома некорисні продукти, це значно зменшить ймовірність їхнього споживання;

не їсти, якщо немає відчуття голоду;

не плутати емоційний голод з фізіологічним, намагатися компенсувати перший дозвіллям;

якщо є бажання щось з’їсти, можна спробувати обмежитися невеликим шматочком, добре посмакувавши ним.

Ці принципи здорового харчування допоможуть уникнути низки проблем за здоров’ям – ожиріння, серцево-судинних захворювань, ускладнень з ЖКТ та шкірою.

Джерело: Центр громадського здоров’я України