Большинство прививок от коронавируса создают сильную защиту, даже во время комбинации препаратов.

Ученые из Великобритании сравнили вакцины от Covid-19 семи различных производителей. Они выяснили, что большинство из них вызвали сильную иммунную реакцию, а наибольшую — мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech.

Все из 2 878 добровольцев во время исследования получили две прививки препаратом AstraZeneca или Pfizer. А затем ученые опробовали семь различных вакцин как бустеры: вместе с AstraZeneca и Pfizer они попробовали три других, которые были одобрены в разных странах: Johnson & Johnson, Moderna и Novavax.

Также они испытали два укола: мРНК-вакцину от CureVac и вакцину от Valneva, изготовленную из инактивированных коронавирусов. Некоторые добровольцы получили вакцину от менингита в качестве усилителя.

Через четыре недели эксперты взяли у людей образцы крови, чтобы измерить уровень антител и исследовать иммунные клетки. Так, уровень антител и Т-клеток оказался выше у людей, получивших ревакцинацию от коронавируса в сравнении с теми, кто получил вакцину от менингита.

То есть антитела после вакцинации могут уничтожить коронавирус в начале инфицирования, а в дыхательных путях Т-клетки могут обеспечить защиту.

Большинство бустеров, которые испытали в исследовании, повысили уровень антител до уровня, который был бы эквивалентен по крайней мере 90% защиты от инфекции. В то же время мРНК-вакцины Pfizer и Moderna производили более высокие уровни антител, чем другие вакцины.

По словам исследователей, пока что рано говорить о том, насколько хорошо будут действовать различные бустеры вакцин против нового варианта Омикрон, который имеет мутации, позволяющие ему избегать антител, выработанных вакцинами.

Источник: The Lancet, The New York Times