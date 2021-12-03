Більшість щеплень від коронавірусу створюють сильний захист, навіть під час комбінації препаратів.

Науковці з Великої Британії порівняли вакцини від Covid-19 семи різних виробників. Вони з’ясували, що більшість з них викликали сильну імунну реакцію, а найбільшу – мРНК-вакцини від Moderna і Pfizer/BioNTech.

Усі з 2 878 добровольців під час дослідження отримали два щеплення препаратом AstraZeneca або Pfizer. А потім науковці випробували сім різних вакцин як бустери: разом з AstraZeneca і Pfizer вони спробували три інших, які були схвалені в різних країнах: Johnson & Johnson, Moderna і Novavax.

Також вони випробували два уколи: мРНК-вакцину від CureVac і вакцину від Valneva, виготовлену з інактивованих коронавірусів. Деякі добровольці отримали вакцину від менінгіту як підсилювач.

Через чотири тижні експерти взяли у людей зразки крові, щоб виміряти рівень антитіл та дослідити імунні клітини. Так, рівень антитіл і Т-клітин виявився вищим у людей, які отримали ревакцинацію від коронавірусу, порівняно з тими, хто отримав вакцину від менінгіту.

Тобто антитіла після вакцинації можуть знищити коронавірус на початку інфікування, а в дихальних шляхах Т-клітини можуть забезпечити захист.

Більшість бустерів, які випробували у дослідженні, підвищили рівень антитіл до рівня, який був би еквівалентний принаймні 90% захисту від інфекції. Водночас мРНК-вакцини Pfizer і Moderna виробляли набагато вищі рівні антитіл, ніж інші вакцини.

За словами дослідників, поки що зарано говорити про те, наскільки добре будуть діяти різні бустери вакцин проти нового варіанту Омікрон, який має мутації, що дозволяють йому уникати антитіл, вироблених вакцинами.

Джерело: The Lancet, The New York Times