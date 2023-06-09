Все чаще поступают сообщения из затопленных районов Херсонщины о появлении, иногда и массовом, змей. Люди спрашивают, как себя вести и чем опасна такая встреча.

Факты ICTV обратились к эксперту — младшему научному сотруднику Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, герпетологу Алексею Марущаку с просьбой прояснить ситуацию. Действительно ли опасность реальна и есть ли какие-то правила обращения с пресмыкающимися в таких экстремальных условиях.

— Должен сказать, что иногда страх перед пресмыкающимися не оправдан. Хочу успокоить людей, никакой чрезмерной или аномальной активизации змей пока нет. Также нет ни одного смертельно ядовитого вида змей на подтопленных территориях, — говорит Алексей.

Эксперт отмечает, что всего на затопленных территориях могут встречаться только шесть видов змей.

Что надо о них знать, чтобы правильно вести себя при встрече.

Наиболее распространены на Херсонщине два вида ужей.

— Один из них всем хорошо знаком, это уж обыкновенный — змея средних размеров, с характерными оранжевыми, желтыми, или почти красными ушками, — объясняет герпетолог.

По его словам, единственная неприятность от этого ужа, если его поймать, – он начинает сильно вонять.

Второй уж — водяной. Если люди видят в воде оливкового цвета змей — это, скорее всего, водяные ужи.

— Людей пугают эти змеи, потому что не имеют тех всем известных желтых ушек на голове. Зато у них есть другой характерный признак — шахматный узор на теле, объясняет Алексей.

Иногда местные называют водяного ужа шахматной гадюкой, но это не гадюка. Они живут по берегам, питаются рыбой и, если люди говорят, что видят в воде змей, это в 90% именно водяные ужи.

Далее — полозы. Их два вида, оба внесены в Красную книгу Украины. Убивать их нельзя.

Это достаточно крупные змеи. Одна — полоз желтобрюхий, его еще называют желтобрюхом, никаких узоров на теле и ярко-желтое брюшко (на основном фото).

Второй — полоз сарматский. Также имеет ярко желтое брюшко, а через глаз проходит черная маска, как у Зорро. Вдоль тела — узор из хорошо заметных широких поперечных полос и пятен.

Загнанные в тупик эти змеи могут шипеть, изгибаться, изображать из себя опасных животных, но они не ядовиты.

— Увидев человека, пытаются убежать. Если все же полоз укусил, то ранку просто надо обеззаразить. Никаких последствий это не будет иметь. Однако, на всякий случай, все же стоит обратиться в больницу, — говорит герпетолог.

Алексей Марущак уточняет, что в этом регионе очень редко, но все же встречается еще и медянка обыкновенная. Имеет медный цвет и узор в виде полоски темных крапинок на теле. На голове есть два пятна, напоминающие корону. Змея может кусаться, но она не ядовита.

И, наконец, ядовитая гадюка степная.

— Она встречается преимущественно на левобережье, на правобережье Херсонщины ее не фиксировали, но поток воды после подрыва Каховской ГЭС все и всех смешал, поэтому появление степных гадюк на правом берегу возможно, — говорит Алексей.

Это маленькая змея, очень неповоротливая, ее характерным признаком является зигзагообразный узор вдоль всего тела. Может укусить, если человек наступил или придавил рукой. Но только в целях самозащиты. Яд не смертелен.

Чего не стоит делать ни в коем случае, если укусила гадюка степная:

убивать змею — она не виновата;

прижигать место укуса;

прикладывать к ране лед;

употреблять алкоголь, потому что к змеиному токсину добавим еще и яд;

высасывать яд, если не уверены, что у вас во рту нет ранок;

перетягивать место укуса тугой повязкой или жгутом. Потому что весь яд сконцентрируется на небольшой части тела и его действие может усилиться до опасных уровней.

Что делать:

если это рука, снять все браслеты, кольца, перстни, потому что отек может быть значительный;

не паниковать, не суетиться, потому что кровь будет двигаться быстрее и быстрее будет распространяться яд.

Как может проявиться укус гадюки степной:

чаще всего возникает отек в месте укуса;

повышается температура;

начинается рвота, головокружение.

В случае возникновения такой ситуации следует как можно быстрее добираться до фельдшерского пункта, где введут противоядие, если сыворотка есть в наличии, или проведут симптоматическое лечение и поддерживающую терапию, пока яд не выведется из тела естественным путем.

— Можете и сами помочь себе — пейте много воды, чтобы разжижалась концентрация яда. Примите противоаллергический препарат, — советует Алексей.

Наложите какую-то не слишком тугую повязку, чтобы не инфицировать ранку чем-то еще.

Обычно все пройдет без осложнений.

Фото Алексея Марущака