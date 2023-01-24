Как в Украине происходит реабилитация травм органов слуха, которые стали одной из главных причин инвалидизации украинцев во время полномасштабной войны. Насколько возможно восстановить способность слышать, какие средства и методики есть для этого у профильных специалистов в этой сфере.

Об этом, а также о других не менее важных аспектах проблемы Факты ICTV расспросили опытного сурдопедагога общественной организации Відчуй Екатерину Ледчак.

Сейчас смотрят

— Катерина, расскажите, пожалуйста, подробнее о своем опыте работы. Сколько лет в профессии? Как выбрали именно эту специализацию?

— В определенном смысле выбор специализации обусловлен моей личной историей, как и многих из команды Відчуй. Мой сын родился с глухотой. В два с половиной года ему провели кохлеарную имплантацию. Поэтому имею опыт не только как специалиста, а еще и как мамы.

В ОО Відчуй в качестве сурдопедагога уже более пяти лет. За этот период к нам обратилось много семей детей и взрослых с потерей слуха. Наша основная цель — научить родных помогать в реабилитации или абилитации к новым слуховым возможностям, максимально социализировать человека. Отмечу, что семья имеет колоссальное влияние на результат.

— Нам известно, что общественная организация Відчуй инициировала и запустила кампанию “Чуєш? Плюс, плюс” для сохранения слуха украинских военных. Объясните, пожалуйста, как это работает и на какие случаи распространяется?

— В рамках кампании “Чуєш? Плюс, плюс” мы закупаем индивидуальные звуковые фильтры, которые помогают военным на поле боя снизить воздействие громких звуков и получения акустических травм.

Кроме того, к нам за консультацией обращаются как члены семьи военного с травмой органов слуха, так и непосредственно сами воины. Мы помогаем разобраться и создать план действий для преодоления проблемы.

Главное — сделать это в максимально быстрые сроки, потому что человек постоянно недополучает акустическую нагрузку, и центры, отвечающие за интерпретацию звуков, постепенно атрофируются. Другими словами, мозг теряет способность распознавать определенные частоты и сигналы.

— Сколько в среднем длится такая реабилитация?

— Социальная услуга психолого-педагогической реабилитации предполагает интенсивный курс. Здесь предусмотрены еженедельные занятия в индивидуальном формате. Такая реабилитация обычно длится полгода. Но при необходимости может корректироваться.

Важным критерием готовности к программе реабилитации является оценка реабилитационного потенциала и психологического статуса, что может влиять на длительность восстановления.

Еще раз подчеркну, что здесь крайне важна поддержка и понимание со стороны ближайшего окружения. Именно поэтому в процессе реабилитации предусмотрены консультативные встречи для семьи и партнеров.

— Поделитесь, пожалуйста, примерами успешной реабилитации из вашей практики. Возможно, есть уже опыт работы с военными.

— Что касается реабилитации детей с нарушением слуха, то здесь примеров множество. Со взрослыми кейсов меньше, но с 2014 года, к сожалению, количество взрослых с потерей слуха, которые нуждаются в консультациях, ощутимо растет. Это последствия войны.

Есть успешный опыт реабилитации героя, который в результате контузии потерял слух в 2015 году. Андрей вышел из Иловайского котла и полностью потерял способность слышать, ухудшилась речь. Ведь чем дольше ты не слышишь, тем труднее контролировать произношение.

Спустя полгода психолого-педагогической реабилитации Андрей уже говорил по телефону, устроился на работу и полностью избавился от барьеров в общении с окружением.

— Чем военные могут максимально обезопасить себя от травмирования органов слуха?

— Эффективными средствами защиты слуха от громких звуков являются индивидуальные звуковые фильтры, активные тактические наушники.

Использование наушников, к сожалению, отягощается необходимостью специальной каски. Звуковые же фильтры имеют соответствующий диапазон покрытия и очень удобное необременительное использование. Это как беруши, только принцип действия немного иной.

— На сколько процентов восстанавливается слух после, допустим, тяжелой контузии? Имеет ли значение в этом смысле возраст, пол, общее состояние здоровья?

— Контузии бывают разной тяжести. И, соответственно, по-разному влияют на слух. Вероятность частичного или полного восстановления слуха зависит от оперативности госпитализации и назначения медицинского лечения.

Если мы говорим о повреждении целостности барабанной перепонки в результате акутравмы, то проводится мирингопластика, в результате которой перепонка восстанавливается с сохраненным слухом.

Могут быть осколочные травмы головы, из-за чего повреждается иннервация слухового нерва. Здесь важно своевременное и качественное оказание медицинской помощи. Дальнейшее лечение может длиться до полугода.

Если мы говорим о взрослом, у которого возникли проблемы со слухом в связи с травматическим поражением, то возраст и пол здесь не имеют значения.

На снижение слуха могут влиять условия пребывания, уход, частые воспаления наружного, среднего или внутреннего уха, которые вызываются инфекционным поражением и тому подобное. Индивидуальным является каждый случай.

— С какими неочевидными проблемами слуха обязательно нужно обращаться к специалисту? Ведь иногда люди думают, что проблема со временем пройдет. В чем тут опасность?

— Проверка слуха должна проводиться в плановом режиме, как один из основных пунктов обследования организма. Ведь небольшой процент потери человек может не замечать, постепенно адаптируется, и кажется, что все хорошо. Но своевременная диагностика слуха может выявить нарушения.

Когда мы говорим о возрастных изменениях, то слух, к сожалению, может только ухудшаться. Что приводит к тому, что человек не может нормально общаться: он не слышит, что говорят собеседники, поэтому старается все чаще избегать разговоров. Это приводит к проблемам в семье, карьере и общественной жизни, постепенной самоизоляции.

Любой дискомфорт в ушах и малейшее снижение слуха должны стать поводом для визита к врачу.

— Насколько решают проблему современные слуховые аппараты, когда полностью восстановить слух невозможно?

— Современные системы кохлеарной имплантации и слуховые аппараты полноценно компенсируют потери слуха. Это обеспечивает понимание речи тех, кто рядом, даже на фоне шума, свободное общение по телефону, ведение бесед и диалогов. Человек продолжает полноценно жить без каких-либо слухо-речевых барьеров. Но этому предшествует тернистый путь реабилитации, который мы готовы проходить вместе.

Узнать больше и записаться на бесплатную консультацию можно на сайте ОО Відчуй. Приобщиться к фандрейзингу на приобретение индивидуальных фильтров защиты органов слуха украинских военных в рамках первой кампании “Чуєш? Плюс, плюс” — по этой ссылке.