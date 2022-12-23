Общественная организация Відчуй вместе с Минздравом Украины и уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяной Ломакиной начинает кампанию под названием “Слышишь? Плюс, плюс” по реабилитации военнослужащих с травмами слуха.

— Наши защитники вместе с ранениями на поле боя часто получают акустические травмы органов слуха. Звуки выстрелов, залпы артиллерии, серии взрывов, разрывы снарядов, ударные волны – все это влияет на функционирование уха, — говорится в пресс-релизе ОО Відчуй.

Отмечается, что в случае акутравмы по медицинским показаниям должно быть проведено как можно раньше слухопротезирование. Следующим важным этапом является дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение.

Сейчас смотрят

Сообщается, что ОО Відчуй инициировала приобретение устройств для защиты органов слуха украинских военных — индивидуальные тактические звуковые фильтры-беруши. Они надежно защищают от опасных пиков шума, оставляя возможность слышать тех, кто рядом.