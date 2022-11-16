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Рискуют потерять слух: миллиард молодых людей слушают слишком громкую музыку

16 ноября 2022, 16:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
наушники, слух, дети
Источник: Pexels

Один миллиард молодых людей рискует потерять слух из-за громкой музыки, утверждают исследователи.

Они утверждают, что 24% людей в возрасте от 12 до 34 лет во всем мире слушают музыку на небезопасном уровне на устройствах и посещают шумные места.

Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Global Health.

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Ученые призвали правительства срочно внедрить политику безопасного прослушивания. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 430 млн человек всех возрастов во всем мире в настоящее время страдают инвалидизирующей потерей слуха.

Молодые люди особенно уязвимы из-за использования ими персональных устройств прослушивания (PLD), таких как смартфоны, наушники и наушники-вкладыши, а также из-за посещения мест с громкой музыкой на фоне несоблюдения нормативных требований.

 — Повторяющиеся или даже единичные случаи небезопасного прослушивания могут привести к физиологическому повреждению слуховой системы, проявляясь временным или постоянным шумом в ушах и/или изменениями слуха, — говорят исследователи.

Они также подчеркивают, что ущерб от небезопасного прослушивания может усугубляться на протяжении всей жизни, а воздействие шума в более раннем возрасте может сделать людей более уязвимыми к возрастной потере слуха.

В их исследовании изучались показатели небезопасного прослушивания музыки по всему миру.

Были изучены предыдущие исследования персональных прослушивающих устройств и громких музыкальных площадок, которые проводились в период с 2000 по 2021 год.

В анализ были включены 33 исследования с участием чуть более 19 тыс. человек.

Авторы подсчитали, что 23% исследованных взрослых и 27% несовершеннолетних подвергались воздействию чрезмерного шума от личных подслушивающих устройств.

Они также прогнозировали, что 48% людей в возрасте от 12 до 34 лет во всем мире подвергаются чрезмерному шуму в местах с громкой музыкой. Основываясь на этих цифрах, исследователи подсчитали, что глобальное число подростков и молодых людей, которые потенциально могут быть подвержены риску потери слуха, колеблется от 0,67 до 1,35 млрд.

Авторы пришли к выводу, что воздействие громкой музыки в местах проведения мероприятий и через личные прослушивающие устройства может означать, что миллиард подростков и молодых людей, а также взрослые могут подвергаться риску потери слуха в более позднем возрасте.

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Эти результаты подчеркивают настоятельную необходимость реализации политики, направленной на безопасные привычки прослушивания во всем мире, чтобы способствовать предотвращению потери слуха.

Источник
The Guardian
Теги
Наука
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