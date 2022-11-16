Один мільярд молодих людей ризикує втратити слух через гучну музику, стверджують дослідники.

Вони стверджують, що 24% людей віком від 12 до 34 років у всьому світі слухають музику на небезпечному рівні на пристроях та відвідують галасливі місця.

Результати дослідження були опубліковані у журналі BMJ Global Health.

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Вчені закликали уряди терміново запровадити політику безпечного прослуховування. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), понад 430 млн осіб різного віку в усьому світі нині страждають на інвалідизуючу втрату слуху.

Молоді люди особливо вразливі через використання ними персональних пристроїв прослуховування (PLD), таких як смартфони, навушники та навушники-вкладиші, а також відвідування місць з гучною музикою на тлі недотримання нормативних вимог.

– Повторювані або навіть поодинокі випадки небезпечного прослуховування можуть призвести до фізіологічного пошкодження слухової системи, виявляючись тимчасовим чи постійним шумом у вухах та/або змінами слуху, – кажуть дослідники.

Вони також наголошують, що шкода від небезпечного прослуховування може посилюватися протягом усього життя, а вплив шуму в більш ранньому віці може зробити людей більш уразливими до вікової втрати слуху.

У їхньому дослідженні вивчалися показники небезпечного прослуховування музики по всьому світу.

Були вивчені попередні дослідження персональних пристроїв, що прослуховують, і гучних музичних майданчиків, які проводилися в період з 2000 по 2021 рік.

До аналізу було включено 33 дослідження за участю трохи більше 19 тис. осіб.

Автори підрахували, що 23% досліджених дорослих і 27% неповнолітніх зазнавали впливу надмірного шуму від особистих підслуховуючих пристроїв.

Вони також прогнозували, що 48% людей віком від 12 до 34 років у всьому світі зазнають надмірного шуму в місцях із гучною музикою. Грунтуючись на цих цифрах, дослідники підрахували, що глобальна кількість підлітків і молодих людей, які потенційно можуть бути ризиковані втратою слуху, коливається від 0,67 до 1,35 млрд.

Автори дійшли висновку, що вплив гучної музики в місцях проведення заходів і через особисті пристрої, що прослуховують, може означати, що мільярд підлітків і молодих людей, а також дорослі можуть наражатися на ризик втрати слуху в пізнішому віці.

Ці результати наголошують на необхідності реалізації політики, спрямованої на безпечні звички прослуховування в усьому світі, щоб сприяти запобіганню втраті слуху.