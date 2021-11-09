Согласно исследованию ирландских ученых, репродуктивное здоровье женщин было серьезно подорвано за время пандемии Covid-19. Многие из них нуждаются в дополнительной медицинской и психологической поддержке.

Стресс является едва ли не первым фактором, который может нарушить менструальный цикл. Гормоны стресса могут напрямую подавлять высвобождение половых гормонов, в то время как нарушение сна связано с бесплодием, а увеличение жира на животе обусловлено нарушением менструального цикла.

Чтобы изучить влияние пандемии на репродуктивное здоровье, учеными Университета Дублина было опрошено более 1 300 женщин. В дополнение к стандартным показателям депрессии, беспокойства и качества сна, анкета включала вопрос об их менструальных циклах.

56% респонденток сообщили об общем изменении менструального цикла с начала пандемии: у 64% ухудшились предменструальные симптомы, у 54% — снизилось половое влечение.

Показатели тяжелой депрессии, беспокойства и плохого сна более чем вдвое превышали допандемические уровни среди женщин репродуктивного возраста.

Результаты подчеркивают реальную потребность в предоставлении соответствующей медицинской помощи и поддержке женщинам, пострадавшим от нарушения менструального цикла, учитывая беспрецедентное психологическое бремя, связанное с пандемией, уверены исследователи.

Они также отмечают, что это исследование было проведено на относительно ранней стадии программы вакцинации от Covid-19, поэтому продолжительность пандемии и эффективность вакцины могут повлиять на будущие результаты. Поэтому необходимы дальнейшие исследования с объективными и измеримыми данными.