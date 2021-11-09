Згідно дослідження ірландських вчених, репродуктивне здоров’я жінок серйозно підірвано за час пандемії Covid-19. Багато з них потребують додаткової медичної та психологічної підтримки.

Стрес чи не найперший фактор, який може порушити менструальний цикл. Гормони стресу можуть також безпосередньо пригнічувати вивільнення статевих гормонів, в той час як порушення сну пов’язане з безпліддям, а збільшення жиру на животі обумовлено порушенням менструального циклу.

Щоб вивчити вплив пандемії на репродуктивне здоров’я, вченими Університету Дубліна було опитано понад 1 300 жінок. На додаток до стандартних показників депресії, тривоги та якості сну, анкета включала питання про їхні менструальні цикли.

56% респондентів повідомили про загальну зміну менструального циклу з початку пандемії: у 64% погіршилися передменструальні симптоми, у 54% – знизився статевий потяг.

Показники важкої депресії, тривоги та поганого сну більш ніж удвічі перевищували допандемічні рівні серед жінок репродуктивного віку.

Результати підкреслюють реальну потребу в наданні відповідної медичної допомоги та підтримки жінкам, що постраждали від порушення менструального циклу, враховуючи безпрецедентний психологічний тягар, пов’язаний з пандемією, впевнені дослідники.

Вони також зазначають, що це дослідження було проведено на відносно ранній стадії програми вакцинації від Covid-19, тому тривалість пандемії та ефективність вакцини можуть вплинути на майбутні результати. Отже необхідні подальші дослідження з об’єктивними і вимірними даними.