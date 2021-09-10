Із чим пов’язаний біль у перший день менструації? Які ознаки, що проявляються в критичні дні, повинні насторожити і змусити звернутися до профільного фахівця? Сьогодні, 10 вересня, у Міжнародний день гінекологічного здоров’я, Факти ICTV разом з дитячим, підлітковим гінекологом Тетяною Сінченко вирішили розібратися у всіх тонкощах першої менструації у дівчаток-підлітків. Адже від того, наскільки грамотно та усвідомлено вони поводитимуться у цей непростий період, багато у чому залежить їхнє подальше жіноче здоров’я.

Отже, вони звалися менархе

– Про це мало хто знає, але професійною медичною мовою перші місячні у підлітків називаються менархе. Правда, красиво звучить? – зазначає Тетяна Сінченко.

За її словами, класичний вік приходу менархе – 12-14 років. Це – в середньому. Оскільки у когось, наприклад, у пухкеньких дівчаток, місячні можуть початися раніше очікуваного терміну, а у завзятих любительок спорту – пізніше. Час початку менструації багато в чому залежить і від спадкового фактору.

Але якщо менархе дало про себе знати підозріло рано, у 9-10 років, це безумовний привід відвідати лікаря, оскільки це може свідчити про серйозні патології.

Симптоми, які повинні насторожити:

занадто ранній початок місячних (до 9 років) або занадто довга їх відсутність (після 15-16);

відсутність менструації або її нерегулярний цикл через кілька місяців після менархе;

місяців після менархе; сильний біль у нижній частині живота, що супроводжується запамороченнями, нудотою, блювотою в період місячних;

у нижній частині живота, що супроводжується запамороченнями, нудотою, блювотою в період місячних; рясні або такі, що тривають більше тижня, виділення ;

; інтенсивний вугровий висип.

Перша кров свідчить про статеве дозрівання, яке починається за рік-два до першої менструації. Зовнішні ознаки цього жіночого перетворення – збільшення грудей, стрибок у зрості, підвищена жирність шкіри і пов’язаний із цим вугровий висип, причому не тільки на обличчі, а іноді й на всьому тілі, безбарвні виділення з піхви, ріст волосся під пахвами і на лобку, різкі перепади настрою.

Саме в цей час слід неухильно дотримуватися особистої гігієни: митися вранці і ввечері, міняти прокладки кілька разів на день, причому тампони для дівчаток не рекомендуються.

Головне, щоб регулярно

– Багато батьків починають турбуватися, якщо цикл місячних дочки не відповідає класичним 28 дням. Відразу хочу їх заспокоїти: цей стандарт властивий тільки 15% дівчат, – зауважує Тетяна Сінченко.

За її словами, цикл може варіювати від 15 до 40 днів, як, втім, і тривалість самої менструації – від чотирьох до 8-9 днів, а також обсяг крововтрати – близько 30-40 мл. Головне – щоб місячні приходили регулярно. В іншому випадку це може говорити про наявність тієї або іншої патології.

Серед поширених причин порушення менструального циклу – анорексія і булімія, ожиріння, кісти яєчників, гіпотеріоз та низка інших порушень гормонального фону.

Боляче і дуже боляче

Вкрай неприємні, спазмуючі відчуття внизу живота у перші дні місячних обумовлені надлишком гормонів простагландинів і овуляцією (процесом виходу яйцеклітини), що свідчить про те, що природа підготувала організм до зачаття нового життя. Тому вкрай важливо розповісти дівчинці про можливість настання небажаної вагітності і способи її попередження.

Попереджена і озброєна

Одним із засобів контрацепції, які пропонують лікарі-гінекологи, є протизаплідні таблетки. До слова, ці препарати досить ефективні як за своїм прямим призначенням, так і при лікуванні вугрового висипу, а також для зняття вкрай болючих симптомів ПМС, таких як біль внизу живота, перепади настрою, непомірний апетит, підвищена стомлюваність, сонливість.

Головне – правильно підібрати дозу, щоб не допустити побічних ефектів, як от набір зайвої ваги та поява небажаної рослинності на обличчі й тілі. Втім, якщо лікар зробить це грамотно, з урахуванням усіх індивідуальних особливостей юної пацієнтки, то протизаплідні таблетки можуть стати не тільки надійним контрацептивом, але й відмінним засобом для профілактики онкології матки, яєчників і кишечника.