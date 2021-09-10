С чем связаны боли в первый день менструации? Какие признаки, проявляющиеся в критические дни, должны насторожить и заставить обратиться к профильному специалисту? Сегодня, 10 сентября, в Международный день гинекологического здоровья, Факты ICTV вместе с детским, подростковым гинекологом Татьяной Синченко решили разобраться во всех тонкостях первых месячных у девочек-подростков. Ведь от того, насколько грамотно и осознанно они будут вести себя в этот непростой период, во многом зависит их будущее женское здоровье.

Итак, они звались менархе

— Об этом немногие знают, но на профессиональном медицинском языке первые месячные у подростков называются менархе. Правда, красиво звучит? – отмечает Татьяна Синченко.

По ее словам, классический возраст прихода менархе – 12-14 лет. Это – в среднем. Поскольку у кого-то, к примеру, у пухленьких девочек, месячные могут наступить раньше ожидаемого срока, а у заядлых любительниц спорта – позже. Время начала менструации во многом зависит и от наследственного фактора.

Но если менархе дало о себе знать подозрительно рано, в 9-10 лет, это безусловный повод посетить врача, поскольку это может свидетельствовать о серьезных патологиях.

Симптомы, которые должны насторожить:

слишком раннее начало месячных (до 9 лет) или слишком долгое их отсутствие (после 15-16);

отсутствие менструации или ее нерегулярный цикл спустя несколько месяцев после менархе;

сильные боли в нижней части живота, сопровождаемые головокружениями, тошнотой, рвотой в период месячных;

обильные или длящиеся больше недели выделения;

интенсивная угревая сыпь.

Первая кровь свидетельствует о половом созревании, которое начинается за год-два до первой менструации. Внешние признаки этого женского преобразования – увеличение груди, скачок в росте, повышенная жирность кожи и связанная с этим угревая сыпь, причем не только на лице, а иногда по всему телу, бесцветные выделения из влагалища, рост волос подмышками и на лобке, резкие перепады настроения.

Именно в это время следует неукоснительно блюсти личную гигиену: мыться утром и вечером, менять прокладки несколько раз в день, причем тампоны для девочек не рекомендуются.

Главное, чтобы регулярно

— Многие родители начинают беспокоиться, если цикл месячных дочери не соответствует классическим 28 дням. Сразу хочу их успокоить: этот стандарт свойственен только 15% девушек, — отмечает Татьяна Синченко.

По ее словам, цикл может варьировать от 15 до 40 дней, как, впрочем, и длительность самой менструации – от четырех до 8-9 дней, а также объем кровопотери – порядка 30-40 мл. Главное – чтобы месячные приходили регулярно. В противном случае это может говорить о наличии той или иной патологии.

Среди распространенных причин нарушения менструального цикла – анорексия и булимия, ожирение, кисты яичников, гипотериоз и ряд других нарушений гормонального фона.

Больно и очень больно

Крайне неприятные, тянущие, спазмирующие ощущения внизу живота в первые дни месячных обусловлены избытком гормонов простагландинов и овуляцией (процессом выхода яйцеклетки), что свидетельствует о том, что природа подготовила организм к зачатию новой жизни. Поэтому крайне важно рассказать девочке о возможности наступления нежелательной беременности и способах ее предупреждения.

Предупреждена и вооружена

Одним из средств контрацепции, которые предлагают врачи-гинекологи, являются противозачаточные таблетки. К слову, эти препараты довольно эффективны как по своему прямому назначению, так и при лечении угревой сыпи, а также для снятия крайне болезненных симптомов ПМС, таких как боль внизу живота, перепады настроения, неумеренный аппетит, повышенная утомляемость, сонливость.

Главное — правильно подобрать дозу, чтобы не допустить побочных эффектов в виде набора лишнего веса и появления нежелательной растительности на лице и теле. Зато если врач сделает это грамотно, с учетом всех индивидуальных особенностей юной пациентки, то противозачаточные таблетки могут стать не только надежным контрацептивом, но и отличным средством для профилактики онкологии матки, яичников и кишечника.