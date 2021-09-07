Новое исследование Университета Джона Хопкинса в США показало, что современные женщины с высшим образованием гораздо чаще, чем когда-либо прежде, становятся мамами в первый раз, не состоя в официальном браке.

— Я прогнозирую, что среди женщин с высшим образованием, которым в настоящее время за тридцать и которые когда-либо будут иметь первого ребенка, от 18% до 27% из них будут незамужними на время родов, — отметил социолог Эндрю Черлин.

По его мнению, место брака в последовательности жизненных событий в начинающейся взрослой жизни кардинально меняется среди выпускников колледжей.

Социолог сравнил демографические данные трех крупных исследований: Национального лонгитюдного исследования молодежи, Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых и Национального исследования роста семей.

Он обнаружил, что доля первых рождений вне брака увеличилась на всех социальных уровнях. Так большинство женщин, не имеющих диплома даже об окончании средней школы не были замужем на время первых родов.

Женщины со средним образованием с меньшей вероятностью остаются незамужними, чем женщины без ученой степени.

И по крайней мере, половина женщин с высшим образованием не вышли замуж, рожая первого ребенка. Но…

Среди всех женщин в возрасте от 30 лет, родивших первого ребенка вне брака, женщины с высшим образованием с большей вероятностью выйдут замуж к моменту рождения второго ребенка.

Ученый указывает на несколько вероятных причин такой ситуации. В основном это проблемы с деньгами, включая долг колледжа и более низкую экономическую отдачу от диплома о высшем образовании на старте карьеры.

Сыграло свою роль и широко распространенное социальное признание родителей не состоящих в браке, но живущих вместе.

Молодые люди могут откладывать вступление в брак или отказываться от него до тех пор, пока они не достигнут определенных экономических показателей, таких как владение домом или доход, сравнимый с доходами семейных пар вокруг них, отметил социолог.