Нове дослідження Університету Джона Хопкінса в США показало, що сучасні жінки з вищою освітою набагато частіше, ніж будь-коли раніше, стають мамами в перший раз, не перебуваючи в офіційному шлюбі.

– Я прогнозую, що серед жінок з вищою освітою, яким в даний час за тридцять і які коли-небудь матимуть першу дитину, від 18% до 27% з них будуть незаміжніми на час пологів, – зазначив соціолог Ендрю Черлін.

На його думку, місце шлюбу в послідовності життєвих подій, які починаються дорослому житті, кардинально змінюється серед випускників коледжів.

Соціолог порівняв демографічні дані трьох великих досліджень: Національного лонгітюдного дослідження молоді, Національного лонгітюдного дослідження здоров’я підлітків і дорослих і Національного дослідження зростання сімей.

Він виявив, що частка перших народжень поза шлюбом збільшилася на всіх соціальних рівнях. Так більшість жінок, які не мають диплома навіть про закінчення середньої школи не були заміжні на час перших пологів.

Жінки з середньою освітою з меншою ймовірністю залишаються незаміжніми, ніж жінки без наукового ступеня.

І принаймні половина жінок з вищою освітою не вийшли заміж, народжуючи першу дитину. Проте…

Серед усіх жінок у віці від 30 років, які народили першу дитину поза шлюбом, жінки з вищою освітою з більшою ймовірністю вийдуть заміж до моменту народження другої дитини.

Вчений вказує на кілька ймовірних причин такої ситуації. В основному це проблеми з грошима, включаючи борг коледжу і більш низьку економічну віддачу від диплома про вищу освіту на старті кар’єри.

Зіграло свою роль і широко поширене соціальне визнання батьків, що не перебувають у шлюбі, але живуть разом.

Молоді люди можуть відкладати вступ у шлюб або відмовлятися від нього до тих пір, поки вони не досягнуть певних економічних показників, таких як володіння будинком або дохід, порівнянний з доходами сімейних пар навколо них, зазначив соціолог.