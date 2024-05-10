В Институте сердца провели 101-ю трансплантацию, это уже третья подряд, когда донорский орган отправляют из других регионов Украины, на этот раз из города Сарны на Ровенщине.

Единственный шанс

Операция прошла успешно. Это стало возможным благодаря оперативному изъятию донорских органов, инновационной методике консервации, которой врачи овладели во время стажировки в США и срочной доставке для проведения трансплантации.

Мужчина, которому пересадили новое сердце, через три часа после хирургического вмешательства смог общаться со своей женой.

Сердечная недостаточность является одним из неотъемлемых спутников современной цивилизации. Люди, страдающие болезнями сердца, имеют ограниченный срок и качество жизни. Единственная надежда — получить донорский орган путем трансплантации.

Источник и фото: Институт сердца