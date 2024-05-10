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101 трансплантація: у Києві пацієнту пересадили серце завдяки новому методу консервації органів

10 Травня 2024, 16:14
Марина Мелехова редактор
операція

В Інституті серця провели 101-у трансплантацію, це вже третя поспіль, коли донорський орган відправляють з інших регіонів України, цього разу з міста Сарни на Рівненщині.

Єдиний шанс

Операція пройшла успішно. Це стало можливим завдяки оперативному вилученню донорських органів, інноваційній методиці консервації, яку лікарі опанували під час стажування в США та терміновій доставці для проведення трансплантації.

Чоловік, якому пересадили нове серце, через три години після хірургічного втручання зміг спілкуватися зі своєю дружиною.

Серцева недостатність є одним із невід’ємних супутників сучасної цивілізації. Люди, які страждають на хвороби серця, мають обмежений термін і якість життя. Єдина надія – отримати донорський орган шляхом трансплантації.

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Джерело і фото:Інститут серця

Теги
Інститут серця Медицина в Україні медична допомога Серце трансплантація органів
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