В Інституті серця провели 101-у трансплантацію, це вже третя поспіль, коли донорський орган відправляють з інших регіонів України, цього разу з міста Сарни на Рівненщині.

Єдиний шанс

Операція пройшла успішно. Це стало можливим завдяки оперативному вилученню донорських органів, інноваційній методиці консервації, яку лікарі опанували під час стажування в США та терміновій доставці для проведення трансплантації.

Чоловік, якому пересадили нове серце, через три години після хірургічного втручання зміг спілкуватися зі своєю дружиною.

Серцева недостатність є одним із невід’ємних супутників сучасної цивілізації. Люди, які страждають на хвороби серця, мають обмежений термін і якість життя. Єдина надія – отримати донорський орган шляхом трансплантації.

Джерело і фото:Інститут серця