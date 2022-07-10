Завтра, 11 июля, в Украине вступает в силу запрет курения табачных изделий для нагрева (ТИЭН) в определенных законом местах наравне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава профильного Комитета ВР Михаил Радуцкий.

Отмечается, что Госпродпотребслужба готова реагировать на жалобы относительно случаев курения или употребления в запрещенных местах табачных изделий, электронных сигарет, кальянов, а теперь и устройств для нагрева табака.

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— За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 51-350 грн, для заведений общественного питания – 3-15 тыс. грн, — отмечает Михаил Радуцкий.

В то же время, по словам главы комитета, исследование демонстрирует, что по сравнению с 2020 годом в 2022 году количество ежедневных курильщиков в Украине увеличилось с 23,1% до 28,3%.

— Основная причина – война. Начинают курить бросившие много лет назад. В настоящее время мы можем воспринимать это только как досадный факт, — добавил Михаил Радуцкий.

И выразил надежду, что в будущем удастся переломить негативную тенденцию, побуждать людей находить другие инструменты для нейтрализации негативных эмоций и стресса.

Источник: Михаил Радуцкий