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11 липня набирає чинності заборона на куріння тютюну для нагріву в громадських місцях – розміри штрафів

10 Липня 2022, 17:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
айкос
Джерело: Depositphotos

Завтра, 11 липня, в Україні набуває чинності заборона куріння тютюнових виробів для нагріву (ТІЕН) у визначених законом місцях нарівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного Комітету ВР Михайло Радуцький.

Відзначається, що Держпродспоживслужба готова реагувати на скарги щодо випадків куріння або вживання в заборонених місцях тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, а тепер і пристроїв для нагріву тютюну.

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– За порушення заборони передбачено штраф у розмірі 51-350 грн, для закладів громадського харчування – 3-15 тис.грн, – зазначає Михайло Радуцький.

У той же час, за словами голови Комітету, дослідження демонструє, що в порівнянні з 2020 роком в 2022 році кількість щоденних курців в Україні збільшилася з 23,1% до 28,3%.

– Основна причина – війна. Починають палити ті, хто кинули багато років тому. Наразі ми можемо сприймати це тільки як прикрий факт, – додав Михайло Радуцький.

І висловив сподівання, що в майбутньому вдасться переламати негативну тенденцію, спонукати людей знаходити інші інструменти для нейтралізації негативних емоцій і стресу.

Джерело: Михайло Радуцький

Теги
заборона Закон Куріння Михайло Радуцький Тютюнокуріння
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