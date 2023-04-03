Казалось, история Захира не предполагала хорошего финала. Тяжелый диагноз, 14 лет лечения, решающая консультация о трансплантации была назначена на 24 февраля 2022 года.

Захиру сейчас 14. И вся его жизнь неразрывно связана с Охматдетом. С рождения у мальчика обнаружили В-талассемию — генетическое заболевание, характеризующееся нарушением метаболизма гемоглобина, что приводит к хронической анемии. В зависимости от типа талассемии, болезнь имеет умеренное или тяжелое течение. В случае Захира без регулярных переливаний эритроцитов его жизнь была невозможна.

В Охматдете к тому времени уже проводились трансплантации костного мозга (ТКМ). Именно такое лечение требовалось мальчику. Впрочем, на тот момент семья отказалась от ТКМ по религиозным соображениям.

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В 2021 году болезнь начала прогрессировать. Вместо привычного визита раз в 3-4 недели, Захир потребовал переливаний почти каждые 10-15 дней. Это значительно ухудшало прогнозы. На тот момент отец ушел из семьи, а именно он был больше против ТКМ.

Попечители ребенка (бабушка, дедушка и дядя) прислушались к врачам отделения химиотерапии Охматдета и договорились с заведующим отделением ТКМ о предварительном собеседовании на 24 февраля 2022 года. В день консультации стало ясно: планировать что-либо конкретное невозможно. Над жизнью Захира теперь нависли две угрозы — болезнь и война.

Захир и семья вернулись обратно в Украину летом 2022 года. ТКМ нужно было делать срочно. Донора нашли на Кипре, а мальчика начали готовить. Казалось вот наконец. Впрочем, судьба решила и на этот раз преподнести неприятный сюрприз. За два дня до запланированной трансплантации с Кипра сообщили, что трансплантация невозможна из-за серьезных осложнений у донора.

Ситуация угрожающая: пациенты, получившие высокодозовую химиотерапию перед трансплантацией, но не получившие инфузию стволовых клеток, имеют очень низкие показатели выживаемости в первые 30 дней после окончания кондиционирования.

Врачи имели два варианта — ждать другого донора, как минимум месяц, или все же попытаться найти по крайней мере частично совместимых доноров среди родных. Мать Захира сейчас живет в Азербайджане, поэтому из ближайших родственников в Киеве только бабушка, дедушка, которым возраст и состояние здоровья не позволяют стать донорами, и дядя Шамистан… И именно дядя стал единственной надеждой.

Дядя подошел на шесть показателей из 10. Этого было достаточно для проведения процедуры ТКМ. А дальше на бешеной скорости:

за четыре дня проведены все контрольные исследования и стимуляция стволовых клеток донора;

на пятый день забор костного мозга;

на шестой – трансплантация Захиру.

За исключением иммунологических осложнений, трансплантация и весь период после нее прошли успешно. Прошло четыре месяца после трансплантации, и три из них — без трансфузии препаратов крови. Такого временного промежутка без трансфузий в жизни Захира никогда не было.

Впереди еще долгая реабилитация и наблюдение, но уже дома. О кардинальной победе говорить еще рано. Впрочем, это первые результаты на пути к ней.

История Захира для нас – это история веры, надежды и стойкости. Это история того, как тяжелые жизненные испытания могут изменить жизнь человека и стать причиной борьбы и достижения.

Родственники и врачи не опускали руки и не стали жалеть себя или перекладывать свою ответственность на обстоятельства. Эта история продолжительностью более 14 лет доказывает, что никогда не поздно бороться за самое главное и за то, во что так сильно веришь.

Каждый из нас может стать таким спасением, каким стал для Захира его дядя. Регистрируйтесь в украинском Реестре доноров костного мозга. Для донора у ТКМ нет рисков, для больного — это шанс на жизнь.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет