Специалисты Национальной детской клинической больницы Охматдет успешно провели уникальную операцию ребенку с самой тяжелой патологией в детской урологии. Экстрофия мочевого пузыря случается у одного из 50 тыс. новорожденных.

Именно с таким физиологическим дефектом появился на свет мальчик из Киевской области. Патология включает в себя дефект передней брюшной стенки и отсутствие передней стенки мочевого пузыря.

У ребенка также была тотальная эписпадия (патология гениталий, когда уретра полностью отсутствует), патология костей таза, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, отсутствие яичек в мошонке.

Сейчас смотрят Читайте также: Почти все мышцы на ноге уже омертвели: в Охматдете спасли конечность 14-летнему парню из Херсона Сразу после рождения младенец попал в отделение хирургии новорожденных НДСБ Охматдет. — Мальчик нуждался в формировании мочевого пузыря и сведении лонных костей. Операцию удалось сделать только через пять месяцев, когда ребенок достиг нужного веса в 5 кг, — пишут сотрудники клиники на своей странице в Facebook. Команда урологов Охматдета сделала пластику шейки мочевого пузыря, чтобы ребенок в будущем удерживал мочу. Также специалисты возвели лонные кости таза, опустили яички в мошонку и сделали пластику паховых двусторонних грыж. Хирургическое вмешательство продолжалось четыре часа. Как отметили врачи Максим Пономаренко и Алина Пузько, подобные операции в Украине сейчас не делает больше никто. Это самая тяжелая в детской урологии патология, требующая поэтапного и оперативного лечения. Следующим шагом будет коррекция полового члена, когда ребенок достигнет 1,2 года. Источник: Охматдет Фото: Охматдет

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