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Один випадок на 50 тис.: в Охматдиті лікують дитину з найважчою патологією в дитячій урології

6 Лютого 2023, 10:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Охматдит

Фахівці Національної дитячої клінічної лікарні Охматдит успішно провели унікальну операцію дитині з найважчою патологією в дитячій урології. Екстрофія сечового міхура трапляється у одного з 50 тис. новонароджених.

Саме з таким фізіологічним дефектом з’явився на світ хлопчик з Київської області. Патологія включає в себе дефект передньої черевної стінки і відсутність передньої стінки сечового міхура.

У дитини також була тотальна епіспадія (патологія геніталій, коли уретра повністю відсутня), патологія кісток таза, міхурово-сечовідний рефлюкс, відсутність яєчок в мошонці.

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Відразу після народження немовля потрапило до відділення хірургії новонароджених НДСЛ Охматдит.

– Хлопчик потребував формування сечового міхура і зведення лонних кісток. Операцію вдалося зробити тільки через п’ять місяців, коли дитина досягла потрібної ваги в 5 кг, – пишуть співробітники клініки на своїй сторінці в Facebook.

Команда урологів Охматдиту зробила пластику шийки сечового міхура, щоб дитина в майбутньому утримувала сечу. Також фахівці звели лонні кістки таза, опустили яєчка в мошонку і зробили пластику пахових двосторонніх гриж. Хірургічне втручання тривало чотири години.

Як зазначили лікарі Максим Пономаренко та Аліна Пузько, подібні операції в Україні зараз не робить більше ніхто. Це найважча в дитячій урології патологія, що вимагає поетапного і оперативного лікування. Наступним кроком буде корекція статевого члена, коли дитина досягне 1,2 року.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит

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