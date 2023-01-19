Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували життя 15-річного підлітка з Чернігівської області, який в результаті нещасного випадку впав з 30-метрової вишки (це висота дев’ятиповерхового будинку).

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Дитина була госпіталізована у важкому стані в міську лікарню, через п’ять днів — в Охматдит. Хлопець поступив у стані керованої коми у відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ЕКМО, – пишуть медики.

Зараз дивляться

За їхніми словами, дитині діагностували політравму: забій головного мозку, закриту травму грудної клітини, забій легень і нирок, розрив печінки, закриті багатоосколкові переломи обох стегон зі зміщення уламків. Лікарі кажуть, шанси вижити після такого падіння у хлопця були мінімальні.

Повідомляється, що при надходженні до лікарні хлопець не рухав ногами. В Охматдиті йому ургентно провели сегментарну внутрішню фіксацію хребта і закриту репозицію перелому стегон.

– Два місяці за життя і здоров’я хлопця боролася величезна кількість медиків. Завдяки роботі мультидисциплінарної команди, життя хлопчика вдалося врятувати. Його стан стабілізувався, – пишуть медики.

За їхніми словами, через два місяці лікування у дитини почав відновлюватися рух в лівій нозі. Хлопець вже рухає пальцями і навіть згинає коліно. І це – величезна перемога при таких важких і численних травмах.

Зазначається, що хлопчик продовжив реабілітацію в санаторії. Зараз він вже самостійно сидить, активні рухи в ногах поновилися.

Джерело: Охматдит