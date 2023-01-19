Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли жизнь 15-летнего подростка из Черниговской области, который в результате несчастного случая упал с 30-метровой вышки (это высота девятиэтажного дома).

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую больницу, через пять дней — в Охматдет. Парень поступил в состоянии управляемой комы в отделение анестезиологии и интенсивной терапии с ЕКМО, — пишут медики.

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По их словам, ребенку диагностировали политравму: ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и почек, разрыв печени, закрытые многоосколочные переломы обоих бедер со смещение обломков. Врачи говорят, шансы выжить после такого падения у парня были минимальны.

Сообщается, что при поступлении в больницу парень не двигал ногами. В Охматдете ему ургентно провели сегментарную внутреннюю фиксацию позвоночника и закрытую репозицию перелома бедер.

— Два месяца за жизнь и здоровье парня боролось огромное количество медиков. Благодаря работе мультидисциплинарной команды, жизнь мальчика удалось спасти. Его состояние стабилизировалось, — пишут медики.

По их словам, через два месяца лечения у ребенка начало восстанавливаться движение в левой ноге. Парень уже двигает пальцами и даже сгибает колено. И это — огромная победа при таких тяжелых и многочисленных травмах.

Отмечается, что мальчик продолжил реабилитацию в санатории. Сейчас он уже самостоятельно сидит, активные движения в ногах возобновились.

Источник: Охматдет