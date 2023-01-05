Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли ногу 14-летнему парню, получившему тяжелые ранения живота и конечностей во время обстрела Херсона.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Артем пережил оккупацию Херсонщины, а когда, казалось, что самое страшное уже позади, его дом обстреляли русские. Это произошло в конце ноября, — пишут медики.

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По их словам, в момент обстрела ребенок как раз шел в подвал. Снаряд разорвался прямо во дворе его дома.

Сообщается, что отец отвез Артема в местную больницу. Там ему оказали первую медицинскую помощь, спасли жизнь. Но из-за сложности ранений, отсутствия света в херсонской больнице, через два дня парня эвакуировали в Охматдет.

— Нога была уже синяя и холодная, когда мы приехали в Киев, — вспоминает мама мальчика.

По словам медиков, команда специалистов Охматдета восстановила артерию в ноге и непрерывность кишечника, изъяла множественные осколки.

Отмечается, что из-за сгустков крови в артерии кровообращение в ноге было минимальным. Длительное время у парня сохранялась угроза ампутации из-за того, что значительная часть мышц ноги погибла. Но врачи смогли сохранить конечность парню.

Сейчас он еще находится на лечении, специалисты борются за то, чтобы вернуть функции конечности. Парня ждет долгая реабилитация.

По словам медиков, Артем точно знает, что самое страшное уже позади. В стенах больницы он уже вернулся к любимому делу и снова взял в руки кларнет.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет