Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували ногу 14-річному хлопцю, який отримав важкі поранення живота і кінцівок під час обстрілу Херсона.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Артем пережив окупацію Херсонщини, а коли, здавалося, що найстрашніше вже позаду, його будинок обстріляли росіяни. Це сталося наприкінці листопада, – пишуть медики.

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За їхніми словами, в момент обстрілу дитина якраз йшла в підвал. Снаряд розірвався прямо у дворі будинку.

Повідомляється, що батько відвіз Артема в місцеву лікарню. Там йому надали першу медичну допомогу, врятували життя. Але через складність поранень, відсутність світла в Херсонській лікарні, через два дні хлопця евакуювали в Охматдит.

– Нога була вже синя і холодна, коли ми приїхали до Києва, – згадує мама хлопчика.

За словами медиків, команда фахівців Охматдиту відновила артерію в нозі і безперервність кишечника, вилучила множинні осколки.

Зазначається, що через згустки крові в артерії кровообіг у нозі був мінімальним. Тривалий час у хлопця зберігалася загроза ампутації через те, що значна частина м’язів ноги загинула. Але лікарі змогли зберегти кінцівку хлопцю.

Зараз він ще перебуває на лікуванні, фахівці борються за те, щоб повернути функції кінцівці. На хлопця чекає довга реабілітація.

За словами медиків, Артем точно знає, що найстрашніше вже позаду. У стінах лікарні він вже повернувся до улюбленої справи і знову взяв у руки кларнет.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит