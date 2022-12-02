Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит вилікували 21-річну пацієнтку, яка отримала важкі травми внаслідок масованих обстрілів Чернігова у березні 2022 року. За вісім місяців Марина перенесла 35 операцій.

Про це повідомили співробітники клініки на своєму Telegram-каналі.

– На виписці Марина не стримує сліз і обіймає кожного лікаря, який був поруч з нею останні 223 дні — саме стільки дівчина лікувалася в Охматдиті, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що дівчина отримала осколкові поранення в живіт, руку і шию. В результаті важких уражень внутрішніх органів, Марина потребувала складного лікування.

Повідомляється, що в Чернігові їй була надана первинна лікарська допомога — перший етап лікування. Далі дівчину перенаправили до Охматдиту, де виконали складні реконструктивні оперативні втручання, які допомогли їй швидко відновитися.

– Пацієнтці провели ургентну хірургію: наклали нову кишкову стому, провели часткову реконструкцію вже наявної стоми, яку поставили в Чернігові, прибрали нежиттєздатні тканини, – згадує хірург відділення ургентної хірургії Роман Жежера.

За його словами, Марина потребувала неодноразових хірургічних втручань. Дівчина поступила у важкому стані. Але вже через день після першої операції, вона почала самостійно пити і їсти.

Зазначається, що далі до хірургів приєдналися ортопеди, які провели 27 хірургічних втручань на руці дівчини.

– Лікування пройшло в кілька етапів: спочатку потрібно було залікувати рани і закрити дефекти шкіри, потім відновити дефект ліктьової кістки. Далі – відновлення сухожиль-згиначів пальців правої кисті і серединного нерва, – розповідає лікар ортопед-травматолог Іван Черняк.

За його словами, останнім етапом став тривалий період реабілітації для повноцінного відновлення функції кисті. Але для повного відновлення функцій руки дівчині знадобиться принаймні рік.

Повідомляється, що на виписці Марина підготувала подарунки для своїх лікарів. Лівою рукою вона намалювала дві картини, які тепер висять у відділеннях ургентної хірургії та ортопедії та травматології.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит