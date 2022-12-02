Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет вылечили 21-летнюю пациентку, которая получила тяжелые травмы в результате массированных обстрелов Чернигова в марте 2022 года. За восемь месяцев Марина перенесла 35 операций.

Об этом сообщили сотрудники клиники на своем Telegram-канале.

— На выписке Марина не сдерживает слез и обнимает каждого врача, который был рядом с ней последние 223 дня — именно столько девушка лечилась в Охматдете, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что девушка получила осколочные ранения в живот, руку и шею. В результате тяжелых поражений внутренних органов, Марина нуждалась в сложном лечении.

Сообщается, что в Чернигове ей была оказана первичная врачебная помощь — первый этап лечения. Далее девушку перенаправили в Охматдет, где выполнили сложные реконструктивные оперативные вмешательства, которые помогли ей быстро восстановиться.

— Пациентке провели ургентную хирургию: наложили новую кишечную стому, провели частичную реконструкцию уже имеющейся стомы, которую поставили в Чернигове, убрали нежизнеспособные ткани, — вспоминает хирург отделения ургентной хирургии Роман Жежера.

По его словам, Марина нуждалась в неоднократных хирургических вмешательствах. Девушка поступила в тяжелом состоянии. Но уже через день после первой операции, она начала самостоятельно пить и есть.

Отмечается, что далее к хирургам присоединились ортопеды, которые провели 27 хирургических вмешательств на руке девушки.

— Лечение прошло в несколько этапов: сначала нужно было залечить раны и закрыть дефекты кожи, затем восстановить дефект локтевой кости. Далее — восстановление сухожилий-сгибателей пальцев правой кисти и срединного нерва, — рассказывает врач ортопед-травматолог Иван Черняк.

По его словам, последним этапом стал длительный период реабилитации для полноценного восстановления функции кисти. Но для полного восстановления функций руки девушке понадобится по крайней мере год.

Сообщается, что на выписке Марина подготовила подарки для своих врачей. Левой рукой она нарисовала две картины, которые теперь висят в отделениях ургентной хирургии и ортопедии и травматологии.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет