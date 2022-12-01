Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет успешно в течении двух лет выходили ребенка, у которого почки не работали с рождения, а затем провели пересадку органа.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

По словам медиков, два года назад Богданчик появился на свет с диагнозом хроническая болезнь почек пятой степени. На то время в больнице еще не существовало радикального лечения подобной патологии. Поэтому ребенок нуждался в заместительной почечной терапии с первых месяцев жизни.

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— У таких пациентов множество осложнений. В 2019 году Богданчика в тяжелом состоянии взяли в Охматдет. Здесь сформировали диализный доступ и подобрали программу терапии. Это позволило мальчику расти дома и периодически проверяться в больнице,— рассказывает заведующая отделением интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций Ольга Бабичева.

Отмечается, что все время организм ребенка врачи поддерживали в отличном состоянии, чтобы, когда он подрастет, сердце и другие органы были готовы для почечной трансплантации.

Сообщается, что пересадки делают детям, которые весят от 10 кг. Обычно этот вес ребенок имеет уже в год, но при неработающих почках, на заместительной терапии, Богданчик весил столько в два года.

По словам медиков, никто из семьи не подходил мальчику как донор. Поэтому спасти Богдана мог только посмертный донор. Им стал 37-летний мужчина, которому констатировали смерть мозга. Его семья дала согласие на трансплантацию органов.

Сообщается, что трансплантация продолжалась всю ночь и прошла успешно.

Медики отмечают, что Богдан уже беззаботно бегает по коридору, радуется игрушечному автомобилю и даже не догадывается о том, какой трудный путь борьбы за жизнь он преодолел. Теперь ребенок едет домой, он больше не нуждается в диализе, резюмируют специалисты.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет