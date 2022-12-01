Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит успішно протягом двох років виходили дитину, у якої нирки не працювали з народження, а потім провели пересадку органу.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

За словами медиків, два роки тому Богданчик з’явився на світ з діагнозом хронічна хвороба нирок п’ятого ступеня. На той час у лікарні ще не існувало радикального лікування подібної патології. Тому дитина потребувала замісної ниркової терапії з перших місяців життя.

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– У таких пацієнтів безліч ускладнень. У 2019 році Богданчика у важкому стані взяли в Охматдит. Тут сформували діалізний доступ і підібрали програму терапії. Це дозволило хлопчикові рости вдома і періодично перевірятися в лікарні,— розповідає завідувачка відділенням інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Ольга Бабічева.

Відзначається, що весь час організм дитини лікарі підтримували у відмінному стані, щоб, коли вона підросте, серце та інші органи були готові для ниркової трансплантації.

Повідомляється, що пересадки роблять дітям, які важать від 10 кг. Зазвичай цю вагу дитина має вже в рік, але при непрацюючих нирках, на замісної терапії, Богданчик важив стільки в два роки.

За словами медиків, ніхто з родини не підходив хлопчикові як донор. Тому врятувати Богдана міг тільки посмертний донор. Ним став 37-річний чоловік, якому констатували смерть мозку. Його сім’я дала згоду на трансплантацію органів.

Повідомляється, що трансплантація тривала всю ніч і пройшла успішно.

Медики відзначають, що Богдан вже безтурботно бігає по коридору, радіє іграшковому автомобілю і навіть не здогадується про те, який важкий шлях боротьби за життя він подолав. Тепер дитина їде додому, вона більше не потребує діалізу, резюмують фахівці.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит