Фахівці Національної дитячої клінічної лікарні Охматдит зробили новонародженій дитині унікальну отоларингологічну операцію з виправлення вродженої вади гортані, через яку дитина не могла дихати самостійно.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Коли почалася війна, Вікторія ще не знала, що вже кілька тижнів вагітна. Вона з чоловіком — військовозобов’язані: Вікторія — військовий медик, а її чоловік — військовий. Тому вранці 24 лютого кожен відправився захищати свій фронт, – пишуть медики.

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За їхніми словами, Вікторія дізналася про те, що носить під серцем первістка, на початку березня. У той час вона брала участь у численних складних операціях з ампутації кінцівок, працювала і вдень, і вночі без вихідних.

Недосипання, важка праця і постійний стрес позначилися на перебігу вагітності і дали свої ускладнення. Однак покинути місце роботи жінка не могла, і продовжувала рятувати наших військових. На сьомому місяці вагітності у неї відбулися передчасні пологи.

Новонароджений Іван важив менше двох кілограмів і з народження перебував на вентиляційній підтримці, бо не міг самостійно дихати.

Діагноз поставили фахівці Охматдиту – вроджена ларингомаляція. Ця вада розвитку гортані характеризується зміною співвідношення розмірів, фізичних властивостей елементів гортані, що призводить до пролабірування цих структур у просвіт гортані на вдиху, через що дитина не може самостійно дихати.

– При надходженні у дитини відзначався стридор, обструкція верхніх дихальних шляхів, порушення вентиляції легень з критичним падінням сатурації, – розповіла завідувачка відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей Тетяна Орлова.

Вроджену ваду взялися хірургічно лікувати отоларингологи Охматдиту. За словами завідувача відділення отоларингології Юрія Молочека, була застосована супраглотопластика – оперативне втручання, яке повинно змінити форму гортані так, щоб гортань не закривалася на вдиху і дитина могла вільно самостійно дихати.

Повідомляється, що завдяки унікальній операції маленький Іван вже вільно дихає самостійно. Тепер він може лежати у мами на руках без дихальної апаратної підтримки.

Фото: Охматдит