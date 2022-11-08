Специалисты Национальной детской клинической больницы Охматдет сделали новорожденному ребенку уникальную отоларингологическую операцию по исправлению врожденного порока гортани, из-за которого ребенок не мог дышать самостоятельно.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Когда началась война, Виктория еще не знала, что уже несколько недель беременна. Она с мужем — военнообязанные: Виктория — военный медик, а ее муж — военный. Поэтому утром 24 февраля каждый отправился защищать свой фронт, — пишут медики.

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По их словам, Виктория узнала о том, что носит под сердцем первенца, в начале марта. В то время она участвовала в многочисленных сложных операциях по ампутации конечностей, работала и днем, и ночью без выходных.

Недосыпание, тяжелый труд и постоянный стресс сказались на течении беременности и дали свои осложнения. Однако покинуть место работы женщина не могла, и продолжала спасать наших военных. На седьмом месяце беременности у нее произошли преждевременные роды.

Новорожденный Иван весил меньше двух килограммов и с рождения находился на вентиляционной поддержке, потому что не мог самостоятельно дышать.

Диагноз поставили специалисты Охматдета — врожденная ларингомаляция. Этот порок развития гортани характеризуется изменением соотношения размеров, физических свойств элементов гортани, что приводит к пролабированию этих структур в просвет гортани на вдохе, из-за чего ребенок не может самостоятельно дышать.

— При поступлении у ребенка отмечался стридор, обструкция верхних дыхательных путей, нарушение вентиляции легких с критическим падением сатурации, — рассказала заведующая отделением интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Татьяна Орлова.

Врожденный порок взялись хирургически лечить отоларингологи Охматдета. По словам заведующего отделением отоларингологии Юрия Молочека, была применена супраглотопластика — оперативное вмешательство, которое должно изменить форму гортани так, чтобы гортань не захлопывалась на вдохе и ребенок мог свободно самостоятельно дышать.

Сообщается, что благодаря уникальной операции маленький Иван уже свободно дышит самостоятельно. Теперь он может лежать у мамы на руках без дыхательной аппаратной поддержки.

Фото: Охматдет