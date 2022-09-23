Три года мальчик жил с невыявленным врожденным пороком развития. А специалисты Охматдета спасли ребенка с аноректальной атрезией, диагностированной только на третий год жизни.

С рождения Николай страдал запорами, консервативное лечение не помогало. Врачи не могли установить мальчику правильный диагноз. В 2019 году он попал в Охматдет. Здесь и обнаружили аноректальный порок развития, который должен быть диагностирован сразу после рождения.

Началось лечения, которое длилось три года.

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— Сначала в 2019 году была выведена кишечная стома. Из-за пандемии Covid-19 только в 2021 году был скорректирован врожденный порок развития. И снова лечение ребенка было прервано. Теперь из-за войны. Но в августе 2022 года маленькому Николаю все же провели последнее хирургическое вмешательство – закрытие кишечной стомы, – рассказал абдоминальный хирург Охматдета Сергей Петрик.

Все три этапа лечения прошли успешно, теперь мальчик вернулся домой — в обычную здоровую жизнь. Родители Николая попросили осветить историю их сына, вылеченного специалистами Охматдета. Отец Николая — священник, который тоже лечит, но душу. Семья благодарит команду Охматдета за спасение их ребенка.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет