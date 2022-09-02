От том, как 5-летний Макар из Харькова спас жизнь своего папы, став для него донором костного мозга, рассказали на своей странице в Facebook сотрудники Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Сообщается, что диагноз мужчине медики одной их харьковских клиник поставили в ноябре прошлого года. Он звучал, как апластическая анемия.

В Охматдете диагноз скорректировали на миелодиспластический синдром (МДС). Пациенту, которого зовут Алексеем, требовалась трансплантация костного мозга.

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Выяснилось, что после начала полномасштабного вторжения РФ, специалисты Охматдета приняли беспрецедентное решение: двери крупнейшего украинского детского госпиталя открыли для всех пациентов, независимо от возраста.

Вскоре НДСБ Охматдет получил лицензию на проведение трансплантации костного мозга взрослым пациентам.

Тогда же семья и приехала в Киев. Алексея начали готовить к пересадке: его 5-летний сын подходил как донор на 60%.

15 июня стволовые клетки Макара трансплантировали его отцу. Пересадка прошла успешно.

Сообщается, что сейчас семья все еще остается в Охматдете: Алексею нужно находиться под наблюдением врачей.

— Мама Лена сделала для своих ребят креативные футболки: у Алексея написано “Мой сын и Охматдет спасли мою жизнь”, а у Макара — “Я спас жизнь папы”. Кажется, они изрядно гордятся друг другом, — пишут медики Охматдета.

По их словам, у семьи много общего — в том числе и любовь к футболу. Поэтому в больнице их ждал еще один приятный сюрприз: к ним приехал известный футболист Андрей Пятов.

Сообщается, что от старта лечения взрослых, в Охматдете провели уже шесть трансплантаций костного мозга. Только на сентябрь 2022 года запланировано десять таких операций, две из которых были сделаны 1 сентября.

Уточняется, что все трансплантации осуществляются за счет государства.

Источник: Охматдет