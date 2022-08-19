Профессионалы Национальной детской клинической больницы Охмадет вернулись к программе трансплантации печени детям. Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Несмотря на войну, за месяц мы провели уже три такие трансплантации. Первая состоялась 20 июля, а Охматдет стал еще одним украинским центром, где делают пересадки печени детям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря пересадкам печени специалисты больницы спасли уже троих детей с циррозом: 16-летнюю Полину, 7-месячного Даниила и 8-летнюю Софию.

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Полина попала в Охматдет в октябре прошлого года с неустановленным диагнозом и с дыхательной недостаточностью. Специалисты диагностировали цирроз печени. Девочка нуждалась в трансплантации. Шансы, что Полина проживет без пересадки хотя бы год, не достигали даже 50%.

В стенах больницы Полина вместе с мамой встретила войну. Мама пациентки Лариса вспоминает, как по шесть раз в день они спускались в подвал, а с собой брали кислородный баллон, к которому была прикована Полина.

Показатели девочки резко упали, состояние стало критическим. Ждать посмертного (неродственного) донора не было времени. К счастью, подошел родной брат девушки.

21-летний Егор сразу согласился поделиться с сестрой собственной печенью. Для этого он похудел на 18 кг, перестал курить и занялся спортом.

Трансплантационная команда оперировала 22 часа. Ведь пересадка органов – это сразу два хирургических вмешательства: забор органа у донора и пересадка реципиенту.

— Печень – это орган, который имеет очень короткий срок жизни вне организма. Время забора, консервации и начало пересадки не должно превышать шести часов, — рассказывает хирург-трансплантолог Олег Годик.

Вторую пересадку врачи сделали 7-месячному Даниилу. Он попал в Охматдет в тяжелом состоянии, с недиагностированным врожденным пороком: у ребенка отсутствуют желчные пути, поэтому желчь оставалась в печени, что вызвало цирроз.

Без пересадки ребенку давали три недели. К счастью, папа подошел сыну как донор и без колебаний согласился на операцию. Пересадка длилась 19 часов. Сложностей добавляли малый возраст и вес ребенка: медики сшивали сосуды диаметром меньше двух миллиметров.

Все трансплантации прошли успешно. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.

Источник: Охматдет