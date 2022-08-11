Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли ребенка с болезнью Гиршпрунга, из-за которой его 12 лет мучили хронические запоры. Тонкая кишка подростка была увеличена в 10 раз от возрастной нормы.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Болезнь Гиршпрунга — это врожденный порок желудочно-кишечного тракта. Патология сложна в диагностировании и требует обязательного хирургического лечения, — объяснили медики.

По их словам, 12-летнему Николаю поставили правильный диагноз только специалисты Охматдета. До этого, с самого рождения мальчик страдал постоянными запорами, что и является основным симптомом болезни.

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В Охматдет ребенок попал уже в критическом состоянии. Требовалась срочная операция, потому что стоял вопрос жизни и смерти.

По словам медиков, болезнь Гиршпрунга встречается у одного из 5 тыс. новорожденных, мальчики страдают значительно чаще девочек.

Команда абдоминальных хирургов во главе с профессором Василием Притулой провела пациенту несколько хирургических вмешательств. На первом этапе была наложена тонкокишечная стома, чтобы кишка сократилась, и удалена вся толстая кишка.

На втором этапе хирурги сняли стому и сформировали сложный анастомоз для восстановления проходимости кишечника.

Известно, что в Украине за год проводится примерно 400 подобных операций. Почти 300 из них делают специалисты Охматдета, где есть необходимые технические возможности и, главное, профессиональные врачи, которые знают специфику заболевания и его лечения.

Николай уже вернулся к обычной жизни, его больше не мучают запоры и он ничем не отличается среди сверстников.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет