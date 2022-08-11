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Тонка кишка була збільшена в 10 разів: в Охматдиті врятували дитину з важкою вродженою вадою

11 Серпня 2022, 13:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Охматдит

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували дитину з хворобою Гіршпрунга, через яку її 12 років мучили хронічні запори. Тонка кишка підлітка була збільшена в 10 разів від вікової норми.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Хвороба Гіршпрунга – це вроджена вада шлунково-кишкового тракту. Патологія складна в діагностуванні і вимагає обов’язкового хірургічного лікування, – пояснили медики.

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За їхніми словами, 12-річному Миколі поставили правильний діагноз тільки фахівці Охматдиту. До цього, з самого народження хлопчик страждав постійними запорами, що і є основним симптомом хвороби.

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В Охматдит дитина потрапила вже в критичному стані. Була потрібна термінова операція, тому що стояло питання життя і смерті.

За словами медиків, хвороба Гіршпрунга зустрічається у одного з 5 тис. новонароджених, хлопчики страждають значно частіше дівчаток.

Команда абдомінальних хірургів на чолі з професором Василем Притулою провела пацієнтові кілька хірургічних втручань. На першому етапі була накладена тонкокишечная стома, щоб кишка скоротилася, і видалена вся товста кишка.

На другому етапі хірурги зняли стому і сформували складний анастомоз для відновлення прохідності кишечника.

Відомо, що в Україні за рік проводиться приблизно 400 подібних операцій. Майже 300 з них роблять фахівці Охматдиту, де є необхідні технічні можливості і, головне, професійні лікарі, які знають специфіку захворювання та його лікування.

Микола вже повернувся до звичайного життя, його більше не мучать запори і він нічим не відрізняється серед однолітків.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит

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