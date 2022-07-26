Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит вперше в Україні провели дитині успішну пластику трахеї з використанням ЕКМО.

Повідомляється, що Максим народився доношеним хлопчиком, однак у дитини відзначалося гучне дихання. У три місяці малюк захворів на ГРЗ і потрапив до реанімації однієї з київських лікарень у критичному стані: хлопчик практично не міг дихати.

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Оскільки заінтубувати дитину не змогли, її екстрено перевели до Охматдиту, де лікарі виявили вроджену ваду — стеноз трахеї з довгим сегментом. Звуження посилювалося за рахунок тиску на трахею однієї з великих судин.

За словами медиків, це високолетальная вада, яка зустрічається у одного з 65 тис. новонароджених. За статистикою, більше 80% таких пацієнтів мають сукупні аномалії. Смертність без лікування досягає 79%.

В Охматдиті хлопчик пройшов кілька етапів лікування: бужування та інтубацію трахеї, інтенсивну терапію. Хірурги Охматдиту провели передню аортопексію, як перший етап хірургічного лікування, що дозволило зменшити тиск судини на трахею.

– Лікування дозволило стабілізувати звужений просвіт трахеї, мінімізувати запальний процес і найголовніше — виграти час, щоб дитина трохи підросла і була готова до радикальної корекції вади, – розповів професор, торакальний хірург Євген Руденко.

За його словами, за статистикою, найбезпечніший час для хірургічного лікування таких пацієнтів — від 10 місяців до 2 років.

Після консультацій з міжнародними колегами, хірурги Охматдиту зупинилися на ковзній трахеопластиці, яка дозволяє не видаляти звужену частину трахеї, а розширити її за допомогою своїх же тканин. Подібних унікальних операцій у світі описано близько 300.

Повідомляється, що, для того щоб вільно оперувати трахею дитини, необхідно було відключити легені. Насичення крові киснем відбувалося ззовні за допомогою апарату “штучної легені” – екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

– При застосуванні ЕКМО, кров пацієнта не контактує з повітрям, ми отримуємо менший запальний процес, меншу крововтрату, – розповідає завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог Андрій Висоцький.

Він зазначив, що успішна трахеопластика дитині з використанням ЕКМО виконана вперше в Україні, відтворивши тим самим світовий досвід.

Операція тривала шість годин. Велику частину часу роботу легень замінювало ЕКМО, також апарат підтримував роботу серця. В операції брала участь мультидисциплінарна команда фахівців Охматдиту.

Відразу після втручання дитина була знята з ЕКМО і переведена на апарат штучної вентиляції легень. Через 7 днів хлопчик задихав самостійно. Контрольно трахеобронхоскопія показала нормальну прохідність трахеї.

Мама малюка неймовірно раділа, що більше не чує гучного дихання дитини. Зараз малюка вже виписали з лікарні.

Джерело: Охматдит