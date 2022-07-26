Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине провели ребенку успешную пластику трахеи с использованием ЭКМО.

Сообщается, что Максим родился доношенным мальчиком, однако у ребенка отмечалось шумное дыхание. В три месяца малыш заболел ОРЗ и попал в реанимацию одной из киевских больниц в критическом состоянии: мальчик практически не мог дышать.

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Поскольку заинтубировать ребенка не смогли, его экстренно перевели в Охматдет, где врачи обнаружили врожденный порок — стеноз трахеи с длинным сегментом. Сужение усиливалось за счет давления на трахею одного из крупных сосудов.

По словам медиков, это высоколетальный изъян, который встречается у одного из 65 тыс. новорожденных. По статистике, более 80% таких пациентов имеют совокупные аномалии. Смертность без лечения достигает 79%.

В Охматдете мальчик прошел несколько этапов лечения: бужирование и интубацию трахеи, интенсивную терапию. Хирурги Охматдета провели переднюю аортопексию, как первый этап хирургического лечения, что позволило уменьшить давление сосуда на трахею.

— Лечение позволило стабилизировать суженный просвет трахеи, минимизировать воспалительный процесс и самое главное — выиграть время, чтобы ребенок немного подрос и был готов к радикальной коррекции порока, — рассказал профессор, торакальный хирург Евгений Руденко.

По его словам, по статистике, самое безопасное время для хирургического лечения таких пациентов — от 10 месяцев до 2 лет.

После консультаций с международными коллегами, хирурги Охматдета остановились на скользящей трахеопластике, которая позволяет не удалять суженную часть трахеи, а расширить ее с помощью своих тканей. Подобных уникальных операций в мире описано около 300.

Сообщается, что, для того чтобы свободно оперировать трахею ребенка, необходимо было отключить легкие. Насыщение крови кислородом происходило извне с помощью аппарата “искусственного легкого” — экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

— При применении ЕКМО, кровь пациента не контактирует с воздухом, мы получаем меньший воспалительный процесс, меньшую кровопотерю, — рассказывает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии, врач-анестезиолог Андрей Высоцкий.

Он отметил, что успешная трахеопластика ребенку с использованием ЕКМО выполнена впервые в Украине, воссоздав тем самым мировой опыт.

Операция длилась шесть часов. Большую часть времени работу легких заменяло ЭКМО, также аппарат поддерживал работу сердца. В операции принимала участие мультидисциплинарная команда специалистов Охматдета.

Сразу после вмешательства ребенок был снят с ЭКМО и переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Через 7 дней мальчик задышал самостоятельно. Контрольно трахеобронхоскопия показала нормальную проходимость трахеи.

Мама малыша невероятно радовалась, что больше не слышит шумного дыхания ребенка. Сейчас малыша уже выписали из больницы.

Источник: Охматдет