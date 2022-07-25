Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасают детей с критическим врожденным пороком пищевода. Как это произошло с новорожденной Златой из Житомира.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Крошечная Злата, которой от роду всего месяц, второй ребенок в семье. Мам родила ее с помощью кесарева сечения. Когда дочь родилась, ее сразу забрали в реанимацию, потому что обнаружили врожденный порок — атрезию пищевода, — рассказали медики.

Атрезия пищевода — критический недостаток развития, который характеризуется тем, что пищевод разобщен и представлен двумя отдельными сегментами. В случае со Златой, нижний был совмещен с трахеей.

Сообщается, что ребенка немедленно доставили в Охматдет в отделение интенсивной терапии новорожденных.

На второй день жизни хирурги Охматдета провели Злате операцию по разъединению патологического соединения нижней части пищевода с трахеей и восстановлению проходимости путем соединения двух сегментов пищевода.

— Диагностировать такой порок развития, как атрезия пищевода, необходимо сразу после рождения, ведь не всегда ее можно достоверно установить антенатально, — отметил оперирующий хирург, заведующий отделением торакальной хирургии Александр Метленко.

По его словам, после установления диагноза ребенок без проволочек должен быть подготовлен к вмешательству и прооперирован, ведь без этого дальнейшая его жизнь невозможна.

Хирург объяснил, что подготовка к операции обязательно требует дообследования на предмет наличия сопутствующих пороков развития, которые часто сопровождают эту патологию и требуют коррекции, иногда этапной, что определенным образом осложняет дальнейшее течение лечения.

У Златы, по словам Александра Метленко, сопутствующие пороки были, хоть и не критические.

Отмечается, что современные технологии позволяют делать вмешательства малоинвазивными. Торакальные хирурги Охматдета имеют опыт торакоскопической коррекции атрезии пищевода с различными ее вариантами, в некоторых случаях применяя принцип этапной миниинвазивной хирургии.

Операция прошла успешно. Неделю Злата провела в отделении интенсивной терапии новорожденных, на аппарате искусственной вентиляции легких, после чего продолжила лечение в отделении хирургии новорожденных.

Там девочку постепенно научили питаться: сначала через желудочный зонд, а затем естественным путем. На 26 день после операции Злата уехала домой, к своему отцу и старшему брату.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет