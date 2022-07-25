Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит рятують дітей з критичною вродженою вадою стравоходу. Як це сталося з новонародженою Златою з Житомира.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці у Facebook.

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– Крихітна Злата, якій від роду лише місяць, друга дитина в сім’ї. Мам народила її за допомогою кесаревого розтину. Коли дочка народилася, її відразу забрали в реанімацію, тому що виявили вроджену ваду — атрезію стравоходу, – розповіли медики.

Атрезія стравоходу – критичний недолік розвитку, який характеризується тим, що стравохід роз’єднаний і представлений двома окремими сегментами. У випадку зі Златою, нижній був суміщений з трахеєю.

Повідомляється, що дитину негайно доставили в Охматдит у відділення інтенсивної терапії новонароджених.

На другий день життя хірурги Охматдиту провели Златі операцію з роз’єднання патологічного з’єднання нижньої частини стравоходу з трахеєю і відновлення прохідності шляхом з’єднання двох сегментів стравоходу.

– Діагностувати таку ваду розвитку, як атрезія стравоходу, необхідно відразу після народження, адже не завжди її можна достовірно встановити антенатально, – зазначив оперуючий хірург, завідувач відділення торакальної хірургії Олександр Метленко.

За його словами, після встановлення діагнозу дитина без зволікань повинна бути підготовлена до втручання і прооперована, адже без цього подальше її життя неможливе.

Хірург пояснив, що підготовка до операції обов’язково вимагає дообстеження на предмет наявності супутніх вад розвитку, які часто супроводжують цю патологію і вимагають корекції, іноді етапної, що певним чином ускладнює подальший перебіг лікування.

У Злати, за словами Олександра Метленка, супутні пороки були, хоча і не критичні.

Відзначається, що сучасні технології дозволяють робити втручання малоінвазивними. Торакальні хірурги Охматдиту мають досвід торакоскопічної корекції атрезії стравоходу з різними її варіантами, в деяких випадках застосовуючи принцип етапної мініінвазивної хірургії.

Операція пройшла успішно. Тиждень Злата провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, на апараті штучної вентиляції легень, після чого продовжила лікування у відділенні хірургії новонароджених.

Там дівчинку поступово навчили харчуватися: спочатку через шлунковий зонд, а потім природним шляхом. На 26 день після операції Злата поїхала додому, до свого батька і старшого брата.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит