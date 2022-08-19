Професіонали Національної дитячої клінічної лікарні Охматдит повернулися до програми трансплантації печінки дітям. Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Незважаючи на війну, за місяць ми провели вже три такі трансплантації. Перша відбулася 20 липня, а Охматдит став ще одним українським центром, де роблять пересадки печінки дітям, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що завдяки пересадкам печінки фахівці лікарні врятували вже трьох дітей з цирозом: 16-річну Поліну, 7-місячного Данила і 8-річну Софію.

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Поліна потрапила в Охматдит в жовтні минулого року з невстановленим діагнозом і з дихальною недостатністю. Фахівці діагностували цироз печінки. Дівчинка потребувала трансплантації. Шанси, що Поліна проживе без пересадки хоча б рік, не досягали навіть 50%.

У стінах лікарні Поліна разом з мамою зустріла війну. Мама пацієнтки Лариса згадує, як по шість разів на день вони спускалися в підвал, а з собою брали кисневий балон, до якого була прикута Поліна.

Показники дівчинки різко впали, стан став критичним. Чекати посмертного (неспорідненого) донора не було часу. На щастя, підійшов рідний брат дівчини.

21-річний Єгор відразу погодився поділитися з сестрою власною печінкою. Для цього він схуд на 18 кілограмів, перестав курити і зайнявся спортом.

Трансплантаційна команда оперувала 22 години. Адже пересадка органів – це відразу два хірургічних втручання: забір органу у донора і пересадка реципієнту.

– Печінка – це орган, який має дуже короткий термін життя поза організмом. Час забору, консервації та початок пересадки не повинен перевищувати шести годин, – розповідає хірург-трансплантолог Олег Годик.

Другу пересадку лікарі зробили 7-місячному Данилу. Він потрапив в Охматдит у важкому стані, з недіагностованою вродженою вадою: у дитини відсутні жовчні шляхи, тому жовч залишалася в печінці, що викликало цироз.

Без пересадки дитині давали три тижні. На щастя, тато підійшов синові як донор і без вагань погодився на операцію. Пересадка тривала 19 годин. Складнощів додавали малий вік і вага дитини: медики зшивали судини діаметром менше двох міліметрів.

Всі трансплантації пройшли успішно. Зараз діти почуваються добре.

Джерело: Охматдит