Про те, як 5-річний Макар з Харкова врятував життя свого тата, ставши для нього донором кісткового мозку, розповіли на своїй сторінці в Facebook співробітники Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Повідомляється, що діагноз чоловікові медики однієї з харківських клінік поставили в листопаді минулого року. Він звучав, як апластична анемія.

В Охматдиті діагноз скоригували на мієлодиспластичний синдром (МДС). Пацієнту, якого звуть Олексієм, була потрібна трансплантація кісткового мозку.

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З’ясувалося, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, фахівці Охматдиту прийняли безпрецедентне рішення: двері найбільшого українського дитячого госпіталю відкрили для всіх пацієнтів, незалежно від віку.

Незабаром НДСЛ Охматдит отримав ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку дорослим пацієнтам.

Тоді ж сім’я і приїхала до Києва. Олексія почали готувати до пересадки: його 5-річний син підходив як донор на 60%.

15 червня стовбурові клітини Макара трансплантували його батькові. Пересадка пройшла успішно.

Повідомляється, що зараз сім’я все ще залишається в Охматдиті: Олексію потрібно перебувати під наглядом лікарів.

– Мама Олена зробила для своїх хлопців креативні футболки: у Олексія написано “Мій син і Охматдит врятували моє життя”, а у Макара — “Я врятував життя тата”. Здається, вони неабияк пишаються один одним, – пишуть медики Охматдиту.

За їхніми словами, у сім’ї багато спільного – в тому числі і любов до футболу. Тому в лікарні на них чекав ще один приємний сюрприз: до них приїхав відомий футболіст Андрій П’ятов.

Повідомляється, що від старту лікування дорослих, в Охматдиті провели вже шість трансплантацій кісткового мозку. Тільки на вересень 2022 року заплановано десять таких операцій, дві з яких були зроблені 1 вересня.

Уточнюється, що всі трансплантації здійснюються за рахунок держави.

Джерело: Охматдит