Три роки хлопчик жив з невиявленою вродженою вадою розвитку. А спеціалісти Охматдиту врятували дитину з аноректальною атрезією, діагностованою лише на третій рік життя.

Від народження Микола страждав на закрепи, консервативне лікування не допомагало. Лікарі не могли встановити хлопчику правильний діагноз. У 2019 році він потрапив до Охматдиту. Тут і виявили аноректальну ваду розвитку, яка мала б бути діагностованою одразу після народження.

Натомість лише у віці трьох років дитині вперше встановили правильний діагноз лікарі НДСЛ Охматдит. Почався складний поетапний процес лікування. Він тривав три роки.

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– Спочатку в 2019 було виведено кишкову стому. Через пандемію Covid-19 тільки в 2021 році було скориговано вроджену ваду розвитку. І знову процес лікування дитини був перерваний. Тепер через війну. Але в серпні 2022 року маленькому Миколі все ж таки провели останнє хірургічне втручання — закриття кишкової стоми, — розповів абдомінальний хірург Охматдиту Сергій Петрик.

Усі три етапи лікування пройшли успішно, тепер хлопчик повернувся додому — до звичайного здорового життя. Батьки Миколи попросили висвітлити історію їх сина, якого вилікували спеціалісти Охматдиту. Батько Миколи — священник, який також лікує, але душу. Родина дякує команді Охматдиту за порятунок їх дитини.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит