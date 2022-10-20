У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит успішно прооперована і йде на поправку 14-річна одеситка, яка вижила після падіння з восьмого поверху.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що, за словами мами дівчинки, яку звуть Віолетта, все сталося, коли нікого з дорослих вдома не було. Зайшовши в квартиру і побачивши відкриті вікна, жінка зрозуміла, що дитина хотіла вчинити самогубство.

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Мама постраждалої також розповіла, що довгий час Віолетта перебувала в депресивному стані: ще до війни у неї діагностували психічний розлад. Крім того, більшість друзів дівчинки виїхали за кордон через російську агресію.

Повідомляється, що під час падіння з вікна дівчинка вдарилася об дерево, а з нього впала на землю. В результаті у дитини діагностували перелом кісток лицьового черепа і перелом руки.

В Одесі, за словами мами, подібних операцій не роблять, тому їм рекомендували їхати до Києва. Фахівці Охматдиту прийняли юну пацієнтку, але для проведення лицьової операції потрібні були специфічні матеріали.

– Віолетта поступила до нас в кінці серпня. У неї був багатоосколковий перелом кісток лицьової частини черепа. Була потрібна велика реконструктивна операція, – розповів хірург Олег Голубченко.

За його словами, особливість ситуації полягала в тому, що слід було провести фіксацію кісток за допомогою титанових пластин з гвинтами. Буквально протягом 3-4 годин все це знайшли і привезли волонтери.

На сьогодні вже проведено дві операції тривалістю 7 та 9 годин.

– Ми розбили операцію на два етапи. Зробили нижню щелепу і суглоби протягом семи годин. Потім середню зону особи, кістки носа. Ця реконструкція зайняла у нас дев’ять годин, – розповів хірург.

Повідомляється, що на Віолетту чекає ще тривала реабілітація. Зараз вона не може розмовляти через титанові пластинки в щелепі, але все розуміє і чує. Дитина ще якийсь час буде залишатися під наглядом фахівців.

З дівчинкою працюють лікарі, психологи, фізіотерапевти та інші фахівці Охматдиту. З лікарні дитину планують виписати вже через тиждень-півтора.