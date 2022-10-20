В Национальной детской специализированной больнице Охматдет успешно прооперирована и идет на поправку 14-летняя одесситка, которая выжила после падения с восьмого этажа.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

Сообщается, что, по словам мамы девочки, которую зовут Виолетта, все произошло, когда никого из взрослых дома не было. Зайдя в квартиру и увидев открытые окна, женщина поняла, что ребенок хотел совершить самоубийство.

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Мама пострадавшей также рассказала, что долгое время Виолетта находилась в депрессивном состоянии: еще до войны у нее диагностировали психическое расстройство. Кроме того, большинство друзей девочки уехали за границу из-за российской агрессии.

Сообщается, что во время падения из окна девочка ударилась о дерево, а с него упала на землю. В результате у ребенка диагностировали перелом костей лицевого черепа и перелом руки.

В Одессе, по словам мамы, подобных операций не делают, поэтому им рекомендовали ехать в Киев. Специалисты Охматдета приняли юную пациентку, но для проведения лицевой операции нужны были специфические материалы.

— Виолетта поступила к нам в конце августа. У нее был многоосколочный перелом костей лицевой части черепа. Требовалась большая реконструктивная операция, — рассказал хирург Олег Голубченко.

По его словам, особенность ситуации состояла в том, что следовало провести фиксацию костей с помощью титановых пластин с винтами. Буквально в течение 3-4 часов все это нашли и привезли волонтеры.

На сегодня уже проведено две операции продолжительностью 7 и 9 часов.

— Мы разбили операцию на два этапа. Сделали нижнюю челюсть и суставы в течение семи часов. Затем среднюю зону лица, кости носа. Эта реконструкция заняла у нас девять часов, – рассказал хирург.

Сообщается, что Виолетту ждет длительная реабилитация. Сейчас она не может разговаривать из-за титановых пластинок в челюсти, но все понимает и слышит. Ребенок еще какое-то время будет оставаться под наблюдением специалистов.

С девочкой работают врачи, психологи, физиотерапевты и другие специалисты Охматдета. Из больницы ребенка планируют выписать уже через неделю-полторы.