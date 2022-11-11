Специалисты Межрегионального центра детской челюстно-лицевой хирургии Охматдета Львова провели успешное лечение по исправлению врожденного несращения неба у 10-месячной Соломийки из Хмельницкой области.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Ребенок родился с полным несращением мягкого неба, поэтому уже в первые часы после рождения девочка не могла сосать грудь, у нее диагностировали нарушение дыхания, что угрожало ее жизни и развитию, — написали медики.

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Сообщается, что еще в роддоме маме малышки объяснили состояние ребенка и помогли наладить жизненно необходимые процедуры. Женщина не растерялась и сразу начала искать помощь. Соломийку консультировали детские челюстно-лицевые хирурги из Киева. Однако оперировали во Львове.

— Лучше всего такие недостатки исправлять в семь-девять месяцев. По опыту Центра, это оптимальное время, чтобы помочь ребенку. Именно в этом возрасте у нас больше всего шансов не повредить важные структуры для формирования челюсти в процессе роста, — объяснила хирург Центра Кристина Пограничная.

По ее словам, очень важно не пропустить тот момент, когда операция поможет ребенку заговорить, поскольку из-за дефекта неба он не может научиться произносить звуки.

В результате челюстно-лицевым хирургам удалось воссоздать анатомическую целостность твердого и мягкого неба, восстановить его функциональную активность.

Отмечается, что Соломийка, которой сегодня уже год и три месяца, не просто выздоровела, но уже интенсивно учится владеть мышцами, говорить с помощью логопеда. Если раньше малышка не могла пить мамино молоко, то сейчас прекрасно справляется с привычной твердой пищей.

Источник: Охматдет Львова